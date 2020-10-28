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محلل سياسي : : الحكومة تركت الشعب تحت رحمة تجار الازمات


استغرب المحلل السياسي حازم الباوي، السكوت الحكومي المريب ازاء ارتفاع اسعار السوق وغلائها بشكل فظيع واضطهاد الشعب وخاصة ذوي الدخل المحدود من قبل تجار الازمات.

وقال الباوي لـ /المعلومة/، ان “الحكومة انشغلت بملفات اغلبها جانبية ولم تبذل جهدا لمكافحة غلاء الاسعار المتعمد من قبل مافيات وتجار يضطهدون الشعب بنحو لا يوصف في ظل ازمات اقتصادية وصحية تجتاح البلاد وتجعل من كسب لقمة العيش مهمة عسيرة”.

واضاف ان “الحكومة ينبغي لها النزول الى الشارع وتحسس معاناة الناس وكبح جماح تجار الجملة والعمل على خفض اسعار الخضار والفواكه والبقوليات”.

ولفت الباوي الى ان الحكومة عجزت عن ضبط سعر بيض المائدة، متسائلا: هل بامكانها ان تضبط الحدود والكمارك وملفات الفساد الكبرى وتضع اليد على موارد الاقتصاد المبعثرة”

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محلل سياسي : : الحكومة تركت الشعب تحت رحمة تجار الازمات
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