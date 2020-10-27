نائب: حسم دوائر كركوك وصل الى 70% ونتوقع ادراج التصويت عليها في جلسة الغد

اكد النائب مضر الكروي، الثلاثاء، بان حسم دوائر كركوك الانتخابية وصل الى 70% .

وقال الكروي في حديث صحفي،ان” القوى السياسية وصلت الى توافقات ربما تصل الى 70% حيال الدوائر الانتخابية في كركوك من ناحية التوزيع لافتا الى ان المباحثات حيال الرؤي المطروحة مستمر حتى اللحظة”.

واضاف الكروي،ان” ملف التصويت على دوائر كركوك الانتخابية سيطرح في جلسة مجلس النواب ليوم غدا ونامل ان تحسم كل الاطراف القرار حيال التصويت بعد التوافق فيما بينها لافتا الى ان كركوك هي اخر المحافظات التي لم تحسم دوائرها حتى الان بعد حسم ملف دوائر نينوى يوم غدا”