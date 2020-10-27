الأخبار

باحث كردي: المال الخليجي وعلاقات بارزاني وراء انتشار التيار السلفي بكردستان


عزا الباحث والأكاديمي الكردي سالار تاوكوزي، الثلاثاء، سبب انتشار التيار السلفي في كردستان الى العلاقات التي تربط مسعود البارزاني بدول الخليج وتاثير المال الخليجي.

وقال تاوكوزي في تصريح لـ/المعلومة/  إن “السلطة الفاسدة في الإقليم تريد إشغال الشباب عن مسائل الفساد والفشل الحكومي، فتغض النظر عن انتشار الجماعات الدينية المتطرفة ومساجد التيار السلفي، التي يتم فيها تدريس الشباب أفكار التشدد والتكفير”.

وأضاف أن “علاقة حكومة إقليم كردستان وأحزابها الحاكمة مع دول الخليج يلعب دورا كبيرا في عدم التعرض لهؤلاء المتشددين ومنعهم من الانتشار وتأثيرهم على الشباب”.

واوضح تاوكوزي أن “هناك أموالا خليجية وراء انتشار مساجد التيار السلفي في السنوات الماضية بشكل لافت للنظر في مدن إقليم كردستان، خاصة وأن الكرد عرفوا بطبيعتهم الدينية الوسطية المعتدلة، وأفكار التشدد تبدو غريبة عليهم”.

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
نائب: حسم دوائر كركوك وصل الى 70% ونتوقع ادراج التصويت عليها في جلسة الغد
توقف 20 معملا للطابوق في كربلاء بسبب قرارات المحافظ
باحث كردي: المال الخليجي وعلاقات بارزاني وراء انتشار التيار السلفي بكردستان
النائب البعيجي: لن نمرر قانون الاقتراض بصيغته الحكومية
الشبك يرفضون تعامل الحكومة بازدواجية مع الحشد الشعبي في سهل نينوى
خبير امني يحذر من دعم اميركي لبعض الخلايا النائمة في اطراف المحافظات
محلل سياسي : موعد اجراء الانتخابات سيتغير لاسباب مفتعلة
القبض على شخص بحوزته 50 ليرة اثرية في بغداد
4510 إصابات جديدة بكورونا في العراق
النائبة وحدة الجميلي: كتلة النجيفي انتخابية ولاتملك مشروع حقيقي على الواقع
الاكثر مشاهدة في (الأخبار)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3125
يورو 1408.45
الجنيه المصري 75.82
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 1666.67
دينار كويتي 3846.15
ليرة لبنانية 0.78
ريال عماني 3125
ريال قطري 326.8
ريال سعودي 317.46
ليرة سورية 2.32
دولار امريكي 1190.48
ريال يمني 4.76
التعليقات
لمياء سعد عبد اللطيف : حولت الكي كارد الى ماستر وقطع راتبي لمدة ٤٥يوم كما يقولون ومعظم المتقاعدين يعانون من هذه المشكلة ...
الموضوع :
مجلس الوزراء : موقع الكتروني لإستقبال الشكاوى وتقديم التعيينات
ابن الكاظمية المقدسة : لعد تعلموا زين ...من مسوين مناهجكم عائشة أم المؤمنين و الحكام الأمويين والسياسيين خلفاء لرسول الله صلى ...
الموضوع :
بالفيديو .... هذا ما يدرسه السنة لابنائهم في مرحلة الثانوية وياتي المدعو كمال الحيدري ليقول ان الشيعة يكفرون السنة
Sadiq U Alshuraify : I read your article is really good I like it ...
الموضوع :
ألم تقرأوا الرسائل أبداً؟!
أبو علي : أنا أحد منتسبي شبكة الإعلام العراقي منذ تسنم الجوكري نبيل جاسم إدارة الشبكة والى اليوم لاحظنا أن ...
الموضوع :
قناة العرقية..السلام عليكم اخوان..!
علي الدر : تقارير مهمه للمتابعه ...
الموضوع :
مالذي حكت عنه هيلاري كلينتون بوثائقها البسرية؟!
ابو اوس : السلام عليكم القانون العرافي في حضانة ونفقة الاطفال قانون ظالم لا يتبع الشريعة الاسلامية ، وهو قانون ...
الموضوع :
النظر في قانون الاحوال المدنية وكثرة الطلاق في العراق
مازن عبد الغني محمد مهدي : السلام على سيدتنا امن بت وهب ولعنه الله الدائمة على زرقاء اليمامة بحق محمد واله الاطهار المطهرين ...
الموضوع :
زرقاء اليمامة وعملية اغتيال النبي محمد( ص) ؟
مازن عبد الغني محمد مهدي : الله يفضح الظالمين بحق محمد واله الاطهار المطهرين اعتء الاسلام اعداء ال محمد الطيبين الطاهرين بحق محمد ...
الموضوع :
فضيحة مدوية.. تورط وزير إماراتي بـ'اعتداء جنسي على موظفة بريطانية
قاسم عبود : الحقيقة انا لا اصدق ان بعض العاملين في موقع براثا لا يعرفوا كيفية اختيار المواضيع للنشر . ...
الموضوع :
فنان..يؤخر رحلة عنان..!
أحمد عبدالله : كتاب نهج البلاغة بالانجليزية ...
الموضوع :
أنجاز كتاب "نهج البلاغة" يتضمن النص العربي الأصلي مع ترجمته الإنجليزية
فيسبوك