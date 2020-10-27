الشبك يرفضون تعامل الحكومة بازدواجية مع الحشد الشعبي في سهل نينوى

اكد النائب المكون الشبكي قصي عباس، رفض أهالي سهل نينوى من الشبك اخراج الحشد الشعبي خاصة لواء 30 من مناطق سهل نينوى، لافتا الى ان الحكومة تتعامل بازدواجية مع هذا الحشد في المنطقة المذكورة.

وقال عباس في حديث صحفي ان “الأقليات والأهالي من المكون الشبكي في سهل نينوى يرفضون خروج الحشد الشعبي وابعاده لمسافة معلومة عن المنطقة المذكورة”.

وأضاف ان “هناك تعامل بازدواجية من قبل الحكومة مع الحشد الشعبي في سهل نينوى بهدف إخراجه من هذه المنطقة، في حين يتم تناسي او تجاهل باقي الحشود المسيحية والتابعة لبعض الشخصيات الأخرى في نينوى”.

واكد ان “سهل نينوى يعيش حالة من الأمان والاستقرار في ظل تواجد الحشد الشعبي لواء 30، الذي تشكل من أبناء هذه المنطقة التي شهدت عمليات إرهابية قبل تشكيل الحشد الشعبي”.