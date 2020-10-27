النائبة وحدة الجميلي: كتلة النجيفي انتخابية ولاتملك مشروع حقيقي على الواقع

اعتبرت النائب عن حزب تقدم وحدة الجميلي , الثلاثاء , ان الكتلة التي اعلنها أسامة النجيفي بانها كتلة انتخابية وليس لها مشروع حقيقي مستقبلي , مبينة ان الكتلة منذ انطلاقتها شابها الخلاف على الزعامة .

وقالت الجميلي في تصريح صحفي , ان ” المكون السني ليس لديه زعامة معينة وثابتة وان الزعامة فيه سياسية ودائما ما تتمثل برئيس مجلس النواب ” .

وأضافت ان ” كتلة الحلبوسي لن تدعي بانها ممثلة للسنة لكنها قدمت الكثير للمكون ومازالت تعمل لتحقيق النجاحات وان سبب نجاحها امتلاكها الى رؤية و مشروع ذلل بعض مشاكل المكون “.

واشارت ان “الكتلة التي اعلنها النجيفي هي مشروع انتخابي مشابه لمشروع القرار الذي انفك عقده بعد الانتخابات الماضية ” , مؤكدة ان ” الكتلة منذ انطلاقتها شابها الخلاف على الزعامة” .