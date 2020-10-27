العمليات المشتركة تعلن تطهير جزيرة كنعوص بالكامل

اعلنت قيادة العمليات المشتركة، الثلاثاء، عن تطهير جزيرة كنعوص بالكامل وتدمير عدد من اوكار الارهابيين.

وقالت القيادة في بيان ان “ القوات الأمنية المشتركة المكلفة بواجب تفتيش جزيرة كنعوص تمكنت من تطهيرها بالكامل بعد جهود متميزة استمرت على مدى ٨ أيام”.

واضافت ان “العملية أسفرت عن تدمير ١٢ وكراً للإرهابيين وضبط ٥ مستودعات للأسلحة والأعتدة والمواد الغذائية”.

واوضحت قيادة العمليات ان “رئيس اركان الجيش ونائب قائد العمليات المشتركة تواجدا ميدانياً في عملية الانتهاء من تطهير هذه الجزيرة والذي يعد نصراً كبيراً يضاف الى سفر انتصارات قواتنا الامنية البطلة، بعد أن جففت منابع الإرهاب وتمويله بين محافظات نينوى وصلاح الدين وكركوك”.

واكدت انه “لن يبقى لداعش مكان آمن في أرض العراق بفضل الشجعان في تشكيلات الاجهزة الأمنية التي نذرت أرواحها من أجل توفير الأمن والأمان ومنع محاولات العناصر الإرهابية من تهديد المواطنين وابتزازهم”