البرلمان يؤجل التصويت على تعديل قانون صندوق الاقسام الداخلية وهيئة الاعتماد

أعلنت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب، الاثنين، تأجيل البرلمان التصويت على التعديل الأول لقانوني صندوق دعم الأقسام الداخلية، والهيئة العراقية للاعتماد.

وذكرت الدائرة في بيان أنه "بطلب من اللجنة المالية، مجلس النواب يؤجل التصويت على مشروع قانون التعديل الاول لقانون صندوق دعم الاقسام الداخلية في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي رقم ٧ لسنة ٢٠١٢".

وأضاف البيان، أن "مجلس النواب يُؤجل التصويت على مقترح قانون التعديل الاول لقانون الهيأة العراقية للاعتماد رقم ٧٨ لسنة ٢٠١٧، بطلب من اللجنة المالية".

وكان مجلس النواب عقد، مساء اليوم الاثنين، جلسته الـ13 من الفصل التشريعي الحالي برئاسة النائب الأول لرئيس البرلمان حسن الكعبي.

وصوت البرلمان، في جلسة اليوم الاثنين، على انضمام العراق الى اتفاقية العمل البحري لسنة ٢٠٠٦، واتفاقية هوية وثائق البحار رقم ١٨٥ لسنة ٢٠٠٣.