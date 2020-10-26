النائب القدو: التقسيم الجاري لدوائر نينوى الانتخابية هدفة التغيير الديمغرافي وسيطرة حزب البارزاني

عزا النائب عن محافظة نينوى حنين القدو، الاثنين، التقسيم الجاري والتفاوض والاتفاق بشأنه لبعض مناطق نينوى الى دوائر صغيرة لإعادة سيطرة حزب البارزاني على المحافظة واجراء تغييرات ديمغرافية فيها.

وقال القدو في حديث صحفي ان “التقسيم الجاري والاتفاق بشأنه حول شكل الدوائر الانتخابية بمناطق سهل نينوى وسنجار وتلعفر هدفه تشظي محافظة نينوى وسيطرة الحزب الديمقراطي الكردستاني على تلك المناطق والاستحواذ على مقاعدها”.

واضاف ان “الحزب الديمقراطي يسعى من خلال هذا التقسيم الى دوائر صغيرة جدا لإجراء تغييرات ديموغرافية في نينوى ولأهداف اخرى بعيدة الامد”.

ودعا القدو نواب محافظة نينوى الى تحمل المسؤولية ورفض التقسيم الحالي للدوائر الانتخابية في محافظة نينوى”