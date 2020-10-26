مطالبات تركمانية بإجراء تغييرات شاملة في مكتب مفوضية الانتخابات بكركوك

أبدى نائب رئيس الحركة القومية التركمانية عباس الأغا، الاثنين، اعتراضه على نسبة تمثيل المكون التركماني في مكتب المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في كركوك.

وقال الأغا في تصريح صحفي إن “التركمان شريك ومكون أساسي في كركوك ويجب أن يكون لهم تمثيلا عادلا في جميع المؤسسات الرسمية بالمحافظة، خاصة في مفوضية الانتخابات التي يحدد من خلالها التمثيل النيابي والسياسي لكل مكون”.

وأضاف أن”المفوضية السابقة كان السبب الرئيسي لتشوية صورة العملية الانتخابات والفساد الكبير الذي ظهر في كركوك، هو نتيجة سيطرة طرف سياسي معين على المناصب العليا في مكتب كركوك”.

وطالب الاغا بـ”إجراء تغييرات إدارية في مكتب المفوضية ومدراء الفروع والموظفين، وأن تكون نسبة 32% لكل من الكرد والتركمان والعرب، حتى نضمن قيام عملية انتخابية تتمتع بقدر كافي من النزاهة والشفافية”