قيادي بائتلاف المدن المحررة: تحالف الحلبوسي يحاول استغلال المناصب العليا على حساب باقي المكونات

هاجم القيادي في ائتلاف المناطق المحررة محمد نوري العبد ربه ، الاثنين ، تحالف القوى العراقية بزعامة رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، متهما اياه التفرد بالقرار وعدم إشراك الآخرين.

وقال عبد ربه في حديث صحفي إن “تحالف القوى يحاول استغلال المناصب العليا على حساب المكونات الأخرى”،

مضيفا أن “الامور واضحة بشأن تقاسم كتلة رئيس البرلمان محمد الحلبوسي السلطة مع الاحزاب الأخرى خصوصا في محافظة الانبار “.

وأشار إلى أن “الحلبوسي استحوذ على مناصب عليا بعيدا عن القوى السياسية السنية”، متهما القوى بـ “تفضيل مصالحه الشخصية فيما يخص المناصب العليا ”

وهاجم تحالف المدن المحررة بزعامة خميس الخنجر في وقت سابق تحالف القوى العراقية، متهما اياه باحتكار القرار السياسي الخاص بالمكون السني،