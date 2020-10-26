كربلاء.. اغلاق عدة شوارع لمنع تكرار اعمال الفوضى

اغلقت القوات الامنية في كربلاء، الاثنين، عدد من الطرق امام حركة العجلات تحسبا لاي اعمال تخريبية يقوم بها مندسين.

وقال مصدر صحفي إن “القوات الامنية انتشرت بشكل مكثف واغلقت شارع البلدية من جهة تقاطع السفينة، وشارع حي النقيب بالقرب من اسواق سلوان، وشارع المحافظة تحسبا لاي اعمال تخريبية يقوم بها مندسين”.

واضاف ان “القوات الامنية تخشى ان يتكرر ما حدث ليلة الامس من اعتداء على القوات الامنية بالحجارة والمولوتوف، بالاضافة الى حرق عدد من الممتلكات العامة والخاصة في حي البلدية وحي النقيب”.

وأعلنت شرطة محافظة كربلاء المقدسة، الاثنين، عن إصابة عشرات المنتسبين بينهم ضابطان بجروح خطيرة جراء اعتداء المندسين عليهم خلال تظاهرات يوم امس.