اعتقال تاجر مخدرات وبحوزته 177 الف حبة مخدرة في الرمادي

اعلن قائد شرطة الانبار الفريق هادي رزيج كسار، الاثنين، اعتقال ابرز تاجر مخدرات بعملية امنية استباقية وسط مدينة الرمادي .

وقال كسار في حديث صحفي ان”قوة امنية من قيادة شرطة الانبار شرعت بحملة امنية استباقية استهدفت منطقة حي العادل وسط من مدينة الرمادي، على خلفية ورود معلومات استخبارية دقيقة افادت بوجود احد ابرز تجار المخدرات في المنطقة المستهدفة حيث تم تطويق المكان المستهدف واعتقاله دون وقوع أي مقابلة مسلحة “.

واضاف ان “القوات الامنية ضبطت بحوزة المعتقل 177 الف حب مخدرة نوع (كبتاجون) وتعد هذه الكمية هي الاعلى في غضون الايام القليلة المقبلة التي شهدت اعتقال عدد من تجار الحبوب المخدرة والحشيشة في مناطق مختلفة من مدن الانبار”.

وبين أن “القوات الامنية نقلت المعتقل وسط اجراءات امنية مشددة الى احدى المراكز الامنية للتحقيق معه”