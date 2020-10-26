محلل سياسي : : بعض الاطراف تقود محاولة معروفة المصير لانشاء “الاقليم السني” بدعم اميركي وخليجي

بين المحلل السياسي كامل البياتي، ان بعض الاطراف تحاول اثارة ملف الاقليم السني من اجل الضغط باتجاه ابقاء القوات الاميركية داخل مناطق الاقليم المزعوم واخراج قوات الحشد الشعبي التي تقوم بحماية مناطقها والشريط الحدود مع دول الجوار.

وقال البياتي لـ /المعلومة/، ان “اميركا ودول الخليج تدعم بعض الاطراف من اجل اثارة ملف انشاء الاقليم السني، في حين ان المناطق التي تقع ضمن الاقليم المزعوم لاتمتلك اي مقومات الاقاليم”.

واضاف ان “اثارة هكذا مواضيع ماهو الا محاولة لاخراج الحشد الشعبي من المناطق الغربية لتنفيذ مخططات اميركية لابقاء قواتها داخل تلك المناطق، اضافة الى ان الامر قد يتعدى ذلك بالتطبيع مع الكيان الصهيوني بشكل غير معلن”.

ورأى البياتي ان “التحالفات الجديدة داخل المكون السني، يقف احدها مع مخطط الاقليم السني، في حين ان اطرافا اخرى تجد ان مصلحتها تتحقق بالبقاء مع عراق واحد موحد، وهو مايؤكد ارتفاع حدة الخلافات داخل المكون الواحد لاهداف سياسية قبل ان تكون لمصلحة ابناء مناطقهم”.