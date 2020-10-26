الامن النيابية تكشف عن توافق سياسي لتمرير “قانون التجنيد الالزامي”

كشف عضو الامن والدفاع النيابي النائب عبد الخالق العزاوي، الاحد، عن وجود توافق سياسي لتمرير قانون التجنيد الالزامي.

وقال العزاوي في حديث صحفي ان “المرحلة الراهنة في البلاد تتطلب الاسراع بحسم اقرار قانون التجنيد الالزامي نظرا لمزاياه الايجابية الكثيرة بالاضافة الى انعاش الموسسة العسكرية بدماء جديدة ناهيك عن دوره في رفع الروح الوطنية للشباب في خدمة الوطن والشعب”.

واضاف، ان “القانون لايزال لدى الحكومة وهناك توافق سياسي نيابي على تمرير اذا ما وصل الى اروقة مجلس النواب مؤكدا بان القانون مهم جدا ويحتاج تطبيقه بعض الوقت خاصة توفر الغطاء المالي لتمويل الاجراءات الادارية والتنظيمية واستقبال الالاف المكلفين الجدد”.

واشار الى ان “مناقشات القانون ستكون وفق ما يخدم مصلحة الوطن مؤكدا بان القانون سيمضي وتطبيقه سيكون معتمد بالاساس على الوفرة المالية واكمال وزارة الدفاع الاجراءات الكفيلة لاستقبال المكلفين وزجهم في الوحدات القتالية”.