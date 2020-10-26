نائب: أمريكا ودول التطبيع تدفع بشيطنة التظاهرات لتأزيم الوضع

اتهم النائب عن كتلة الصادقون النيابية محمد البلداوي, الاثنين , الولايات المتحدة الامريكية ودول التطبيع مع إسرائيل بالسعي الى شيطنة التظاهرات في بغداد والمحافظات لتأزيم الوضع.

وقال البلداوي في تصريح صحفي إنه “اصبح لنا واضحا تدخل أمريكا ودول التطبيع مع إسرائيل على خط التظاهرات لغرض حرفها عن سلميتها وخلق حالة من التازيم وعدم الاستقرار”.

وأضاف ان “ادلة ثبتت بتورط شخصيات سياسية ومستشارين ممن قبضوا الأموال من أمريكا ودول التطبيع , ويدفعونها لعناصرمندسة لتغيير مسار التظاهرات الحقيقية , فضلا عن رفع شعارات تسقيطية لشخصيات وطنية وأحزاب في العملية السياسية ممن تقف بالضد من الاحتلال الأمريكي للعراق”.

وكان النائب عن تحالف الفتح فاضل جابر عد في تصريح سابق لـ/المعلومة/، تجديد تظاهرات 25 تشرين بانها ورقة ضغط من قبل المتظاهرين للمضي والاسراع بأجراء الانتخابات المبكرة واصلاح الوضع الاقتصادي للبلاد.