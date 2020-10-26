النائب عن بدر كريم المحمداوي : قانون الاقتراض جريمة بحق الشعب العراقي

وصف النائب عن كتلة بدر النيابية كريم عليوي المحمداوي، الاثنين، قانون الاقتراض المرسل الى مجلس النواب بانه "جريمة بحق الشعب العراقي"، فيما اشار الى ان القانون سيجعل من العراق بلد بلا اقتصاد، ويعاني طيلة العشرين سنة المقبلة.

وقال المحمداوي في بيان إن "قانون الاقتراض جريمة بحق الشعب العراقي وعلى مجلس النواب أن يعيد النظر فيه كونه سيجعل من العراق بلد بلا اقتصاد، ويعاني طيلة العشرين عاما المقبلة"، مبينا أن "على مجلس النواب الا يصوت قبل أن تأتي الحسابات الختامية وبالأخص المبالغ التي ارسلت إلى الإقليم دون أن يقدم الإقليم اي مبلغ من الديون التي عليه".

وأضاف المحمداوي، انه "في حال استمر الحال على ما هو عليه فعلى أبناء الوسط والجنوب ان يصدر النفط لاعمار محافظاتهم لان رئيس الوزراء ينطبق عليه المثل القائل وهب الأمير ما لا يملك".