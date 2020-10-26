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ردا على تصريحات ماكرون ضد الإسلام: تحالف الفتح يدعو إلى مقاطعة البضائع الفرنسية


ردّ تحالف الفتح، الاثنين، على تصريحات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ضد الإسلام، فيما دعا إلى مقاطعة البضائع الفرنسية.

وذكر التحالف في بيان، ان "العالم الإسلامي والعربي وأصدقاء الشعب الفرنسي فوجئ بالتصريحات ماكرون المسيئة ضد الإسلام ورسوله الكريم "ص" وأحكامه والشريعة الغراء ، وفي الوقت الذي نستنكر فيه تصريحات ماكرون نعدّ ماتحدث به إساءة بالغة للقيم الإنسانية والحضارية والعناصر الحافة بالمركب الثقافي للأمم ومنها الأمة الاسلامية التي تعتز بإسلامها وتقدس رسولها الكريم وتعتقد برسالته الخاتمة وتعدها رحمة ونعمة على العالمين".

وأضاف أن "تصريحات ماكرون المسيئة تدل على جهل الرجل بالإسلام وهو في بلد يعد من أوائل البلدان التي نشأ الاستشراق وترعرع فيه ونمى عوده على أساس المعرفة بالإسلام وفضله المعرفي والفلسفي الكبير على الحضارة الغربية".

وأوضح التحالف، أن "ماكرون خسر العالم العربي والإسلامي وخسرت فرنسا حليفا ستراتيجيا من الشعوب العربية والإسلامية ومنها الشعب العراقي، وإن أقل رد على هذا التجاوز السافر على النبي الأكرم(ص) هو مقاطعة المنتجات الفرنسية ، وعلى الحكومة استدعاء السفير الفرنسي وتوجيه رسالة احتجاج شديد اللهجة للحكومة الفرنسية".

وعبّر عن "استنكاره وشجبه وإدانته الصريحة لتصريحات الرئيس الفرنسي ونؤكد على أن الإسلام لا تسوؤه فرية هنا وتزوير للحقائق هناك"، مبيناً :"لن تدنّس شريعته جريمة مدانة ارتكبها شخص متطرف في ظروف اجتماعية ملتبسة".

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