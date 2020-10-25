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النائب زيتون الدليمي: هيمنة الحلبوسي واستغلاله للمنصب جعلنا نشكل كتلة كبيرة تمثل المكون


اكدت عضو مجلس النواب زيتون الدليمي, الاحد, ان هيمنة رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي على المشهد السياسي خاصة فيما يتعلق بالمكون السني من خلال استغلاله للمنصب دفع ممثلي السنة لتشكيل كتلة كبيرة تحد من تلك الهيمنة الفردية .

وقالت الدليمي في تصريح صحفي إن “تشكيل كتلة مكونة من 35 نائب من المكون السني هي ليست بالجديدة وانما احياء لتحالف سابق” .

وأضافت ان “سبب إعادة تشكيل كتلة تمثل المكون جاءت بعد تهميش وهيمنة رئيس البرلمان على المشهد السياسي الذي يتعلق بالمكون خاصة عند تشكيل الحكومة الحالية حيث انه انفرد وضغط في تسمية وزراء المكون مستغلا منصبه”.

واشارت ان “التشكيل الجديد لايعني عودة صقور السنة للواجهة السياسية من جديد ولكن لتصحيح وإيقاف الساعين الى زعامة السنة دون وجه حق”.

وكان 35 نائبا أعلنوا، مساء امس الأول الجمعة، عن تشكيل كتلة نيابية جديدة بعد انشقاقهم عن تحالف القوى برئاسة الحلبوسي، فيما كشفت مصادر عن تحركات تجري لاقالة الحلبوسي من رئاسة البرلمان.

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النائب زيتون الدليمي: هيمنة الحلبوسي واستغلاله للمنصب جعلنا نشكل كتلة كبيرة تمثل المكون
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