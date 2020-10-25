الاستخبارات تلقي القبض على متهم اغتصب وقتل فتاة في المدائن

أفادت وكالة الاستخبارات العاملة في وزارة الداخلية، الأحد، بإلقاء القبض على متهم أقبل على قتل احدى الفتيات من بعد اغتصابها في المدائن.

وذكر بيان للوكالة. أنه "تنفيذا لتوجيهات وزير الداخلية ومن خلال ورود معلومات استخبارية عن حدوث جريمة قتل لأحدى الفتيات في منطقة المدائن ببغداد".

وأضاف البيان: "حيث تم تشكيل فريق عمل مختص من مفارز وكالة الاستخبارات المتمثلة بمديرية استخبارات بغداد في وزارة الداخلية وبعد تكثيف الجهد الاستخباري تمكنت المفارز أعلاه من القبض على منفذ الجريمة والذي اعترف من خلال التحقيقات الأولية معه بقيامة بجريمتة النكراء بمساعدة أحد أقارب المغدورة والتي تم القبض عليها أيضا وقد اعترفت بجرمها بمساعدة المجرم بتنفيذ عملية الاغتصاب ومن ثم القتل".

وبين، أنه "تم تدوين أقوالهما وتسليمهما الى الجهات المختصة بموجب وصل استلام اصولي