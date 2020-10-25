الاستخبارات العسكرية تعلن اعتقال احد الهاربين من سجون صلاح الدين ونينوى

اعلنت الاستخبارات العسكرية، الاحد، عن اعتقال احد الهاربين من سجون صلاح الدين ونينوى في البصرة.

وقالت الاستخبارات في بيان "في واحدة من اعقد عمليات المتابعة لاحد الهاربين من سجون صلاح الدين ونينوى والذي امتاز بالمكر والخديعة واتقان التضليل والتي لم تنطلي على رجال إلاستخبارات العسكرية الأبطال وبعملية استخبارية نوعية تميزت بالمتابعة ودقة المعلومة وبتنسيق عال ما بين قسم استخبارات قيادة عمليات البصرة وفوج المغاوير الثاني للقيادة تم استدراج المتهم الهارب الى كمين محكم نصب له في سيطرة الشهيد علاوي هرو شمالي البصرة والقاء القبض عليه".

وأضاف أن المعتقل "هو من المتهمين المطلوبين للقضاء بموجب مذكرة قبض وفق أحكام المادة ٤٠٥ من قانون العقوبات العراقي وتم تسليمه لجهة الطلب".