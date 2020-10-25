النزاهة النيابية تطالب بوضع اليد على الايرادات والموارد غير النفطية

طالبت لجنة النزاهة، الاحد، بوضع اليد على واردات العراق غير النفطية المبعثرة لإصلاح الوضع الاقتصادي.

وقال عضو لجنة النزاهة خالد الجشعمي ان “اصلاح الوضع الاقتصادي يجب ان يكون بعيدا عن رواتب الموظفين وقوت المواطن”.

واضاف ان “الوضع الاقتصادي يتطلب تدخل عاجل لإنقاذه كون الامور برمتها تتجه نحو الانهيار”، داعيا الى “وضع اليد على الايرادات والموارد غير النفطية والتي تقدر بمليارات الدولارات والتي يمكنها اصلاح الوضع الاقتصادي ومعرفة ابواب الصرف وتدقيقها”.

وكان تصريحات صحفية لعدد من اعضاء البرلمان كشفت في وقت سابق عن عزم الحكومة تقليص رواتب الموظفين ضمن ورقتها الاصلاحية لمعالجة الازمة الاقتصادية.