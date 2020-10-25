الأخبار

النائب الفتلاوي: قادرون على تجاوز الازمة المالية لو عملت الحكومة بالشكل الصحيح


اكد النائب عن تحالف الفتح فاضل الفتلاوي، ان العراق قادر على تجاوز ازمته المالية من خلال سير الحكومة بالاتجاه الصحيح، مشددا على ضرورة تطوير مصافي النفط وتقليل استيراد المشتقات النفطية والاستفادة من المعامل وطرح فرص استثمارية بالاضافة الى الاتصالات.

وقال الفتلاوي في حديث صحفي ان “هناك موارد كثيرة غير مستغلة، وعلى الحكومة الالتفات اليها، وخاصة مايتعلق باستيراد المشتقات النفطية اذ ينبغي تقليل ذلك وتطوير المصافي في عموم المحافظات لغرض الاستفادة منها في زيادة الانتاج”.

واضاف ان “قطاع الاتصالات غني بالايرادات وبالامكان استغلاله بالشكل الامثل وضمان حصول الحكومة على مستحقاتها من هذا القطاع الحيوي المهم في تغطية عجز الموازنة”.

وبين ان “المطارات وعقارات الدولة يجب ان يتم السيطرة عليها، وابعاد الجهات السياسية المتنفذة وانهاء هيمنتها عليها وخاصة قطاع الاتصالات، بالاضافة الى ان العراق يستورد مشتقات نفطية بقيمة 3 مليار دولار سنويا، ومن الممكن عدم اهدار هكذا مبلغ عن طريق زيادة الانتاج بعد تطوير مصافي النفط”. 

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
النائب الفتلاوي: قادرون على تجاوز الازمة المالية لو عملت الحكومة بالشكل الصحيح
حزب البارزاني يعد مقترحا في برلمان كردستان لمحاسبة كل من ينتقد السلطة!
بالصور.. عبارات الـ”x” تشطب صور السياسيين في التحرير
النائب حامد الموسوي : الكاظمي كافئ فاسدا متهما بـ76 ملف فساد
قيادي كردي: القضاء في كردستان يعاني من ضغوط سياسية
العبد ربه: تضارب المصالح السنية سيؤدي الى اقالة الحلبوسي
نائب: التشكيل السني الجديد خطوة أولى لمعركة الانتخابات .. الصراع سيشتد
بالفيديو .... الشيخ جلال الدين الصغير : الانتخابات الامريكية ستكون وبالا كبيرا في نتائجها وفي تداعياتها على القوة الامريكية
بالفيديو .... عصابات تشرين تعتدي على القوات الامنية في ساحة التحرير
قيادي ايزيدي: تخاذل حكومة كردستان جعل الايزيديين فريسة سهلة لداعش
الاكثر مشاهدة في (الأخبار)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3125
يورو 1408.45
الجنيه المصري 75.82
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 1666.67
دينار كويتي 3846.15
ليرة لبنانية 0.79
ريال عماني 3125
ريال قطري 326.8
ريال سعودي 317.46
ليرة سورية 2.32
دولار امريكي 1190.48
ريال يمني 4.76
التعليقات
لمياء سعد عبد اللطيف : حولت الكي كارد الى ماستر وقطع راتبي لمدة ٤٥يوم كما يقولون ومعظم المتقاعدين يعانون من هذه المشكلة ...
الموضوع :
مجلس الوزراء : موقع الكتروني لإستقبال الشكاوى وتقديم التعيينات
ابن الكاظمية المقدسة : لعد تعلموا زين ...من مسوين مناهجكم عائشة أم المؤمنين و الحكام الأمويين والسياسيين خلفاء لرسول الله صلى ...
الموضوع :
بالفيديو .... هذا ما يدرسه السنة لابنائهم في مرحلة الثانوية وياتي المدعو كمال الحيدري ليقول ان الشيعة يكفرون السنة
Sadiq U Alshuraify : I read your article is really good I like it ...
الموضوع :
ألم تقرأوا الرسائل أبداً؟!
أبو علي : أنا أحد منتسبي شبكة الإعلام العراقي منذ تسنم الجوكري نبيل جاسم إدارة الشبكة والى اليوم لاحظنا أن ...
الموضوع :
قناة العرقية..السلام عليكم اخوان..!
علي الدر : تقارير مهمه للمتابعه ...
الموضوع :
مالذي حكت عنه هيلاري كلينتون بوثائقها البسرية؟!
ابو اوس : السلام عليكم القانون العرافي في حضانة ونفقة الاطفال قانون ظالم لا يتبع الشريعة الاسلامية ، وهو قانون ...
الموضوع :
النظر في قانون الاحوال المدنية وكثرة الطلاق في العراق
مازن عبد الغني محمد مهدي : السلام على سيدتنا امن بت وهب ولعنه الله الدائمة على زرقاء اليمامة بحق محمد واله الاطهار المطهرين ...
الموضوع :
زرقاء اليمامة وعملية اغتيال النبي محمد( ص) ؟
مازن عبد الغني محمد مهدي : الله يفضح الظالمين بحق محمد واله الاطهار المطهرين اعتء الاسلام اعداء ال محمد الطيبين الطاهرين بحق محمد ...
الموضوع :
فضيحة مدوية.. تورط وزير إماراتي بـ'اعتداء جنسي على موظفة بريطانية
قاسم عبود : الحقيقة انا لا اصدق ان بعض العاملين في موقع براثا لا يعرفوا كيفية اختيار المواضيع للنشر . ...
الموضوع :
فنان..يؤخر رحلة عنان..!
أحمد عبدالله : كتاب نهج البلاغة بالانجليزية ...
الموضوع :
أنجاز كتاب "نهج البلاغة" يتضمن النص العربي الأصلي مع ترجمته الإنجليزية
فيسبوك