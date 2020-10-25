النائب حامد الموسوي : الكاظمي كافئ فاسدا متهما بـ76 ملف فساد

اتهم عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية حامد الموسوي ، الاحد، رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بـ”مكافاة الفاسد” وزير التجارة السابق محمد هاشم العاني، كاشفا عن وجود 76 ملف فساد بحقه.

وقال الموسوي في تصريح صحفي إن “هناك 76 ملف فساد بحق وزير التجارة السابق محمد هاشم العاني احيلت إلى هيئة النزاهة ليصبح فيما بعد رئيس صندوق إعمار المناطق المحررة”.

وأضاف أن “أغلب الفشل في إدارة الدولة العراقية هو مكافأة الفاسدين والعاني لم يكن فاسدا فقط بل سارق”، مشيرا إلى أن “بعض الأحزاب تضع منهم على شاكلة العاني في رأس هرم السلطة”.

وكان عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية نوفل الناشي كشف في تصريح سابق عن ملفات فساد جديدة تخص عمل وزارة التجارة، مشيرا إلى توجيه سؤالا برلمانية إلى وزير التجارة علاء الجبوري