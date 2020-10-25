العبد ربه: تضارب المصالح السنية سيؤدي الى اقالة الحلبوسي

كشف القيادي في ائتلاف النصر محمد العبد ربه، الاحد، عن مساع سياسية لاقالة رئيس البرلمان محمد الحلبوسي من منصبه، مبينا ان تضارب المصالح سيؤدي الى تغيير بعض القيادات السنية.

وقال العبد ربه في تصريح صحفي ان “التحالف السني الذي اعلن عنه مؤخرا يسعى لاقالة رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي من منصبه”.

واضاف ان “تضارب المصالح بين القوى السياسية السنية حول داعمي الحلبوسي الى مناهضين يحاولون الاسقاط به وبدعم من زعماء قوى سياسية شيعية”.

وتابع العبد ربه ان “المزاجيات السياسية ستؤدي في نهاية المطاف الى ازمة كبيرة بالتزامن مع الانتخابات النيابية المبكرة واقرار الموازنة وورقة الاصلاح”.

وكانت عضو مجلس النواب زيتون الدليمي أكدت في تصريح سابق لـ/المعلومة/، ان هيمنة رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي على المشهد السياسي خاصة فيما يتعلق بالمكون السني من خلال استغلاله للمنصب دفع ممثلي السنة لتشكيل كتلة كبيرة تحد من تلك الهيمنة الفردية.