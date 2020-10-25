كشف مصدر أمني عن الموقف الأمني في العاصمة بغداد قبل قليل .

وقال المصدر ، إن "قوات حفظ النظام باشرت بالانتشار على جسر السنك ، حيث سيكون الساتر الأول جدار بشري للقوات الأمنية ، والثاني جدار مكون من الصبات الكونكريتية" مبيناً أنه "في حال تطور الوضع سينصب جدار كونكريتي ثالث"

وأضاف ، أن "عدد من متظاهري المحافظات وصلوا إلى ساحة التحرير" مشيراً إلى أن "الأعداد ضمن ساحة التحرير الان من 700 متظاهر إلى 800 والاعداد بتزايد"

وأكد أن "هناك إنتشار أمني من منتصف شارع أبو نؤاس بإتجاه التحرير وشارع الرشيد" لافتاً إلى أنه "تم توجيه القوات الأمنية الماسكة للطرق المؤدية إلى ساحة التظاهر بأرتداء وشاح العلم العراقي"

وتابع انه "تم نصب مرابطات للقوات الأمنية تحسباً من وقوع أي طارئ" موضحاً أن "الطريق إلى ساحة الخلاني سالك بالوقت الحالي ، ومن المحتمل تغلق الساحة في حال تطورات الأوضاع"

وأكد أن "منطقة العلاوي وبوابة المنطقة الخضراء (9) الوضع جيد" لافتاً إلى أن "الوضع الأمني في باقي مناطق العاصمة جيد جداً"