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عرب كركوك: الإقليم السني مشروع تقسيمي مرفوض شعبيا


أكد نائب رئيس الجبهة العربية الموحدة في كركوك ناظم الشمري، السبت، رفضه لمشروع الإقليم السني، عادا أياه مشروعا لتقسيم البلد.

وقال الشمري في تصريح صحفي، إن “الجبهة العربية لطالما وقفت ضد مشاريع الأحزاب الكردية التي كانت تريد تقسيم العراق وتجزئة البلد وإضعافه، وبنفس الموقف سنتصدي لأي مشروع من شأنه تقسيم البلد”

وأضاف أن “البلد يمر بمرحلة خطيرة وهو بحاجة للوحدة بين أبنائه ووقوفهم صفا واحدا لمنع المشاريع التقسيمية المصدرة من خارج البلد”.

وأشار إلى أن “من يتبنى هذا الموضوع هم أصحاب المشاريع الخارجية، ولكن المواطنين في المحافظات المحررة يرفضون هذه المشاريع بشكل قاطع وهم دائما مع العراق الموحد القوي”

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