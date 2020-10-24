الحشد الشعبي ينفي اخلاء اي موقع له في ديالى

نفى الحشد الشعبي، السبت، اخلاء ايا من مواقعه في ديالى فيما اعتبرها شائعات يروج لها الطابور الخامس المرتبط بداعش الارهابي.

وقال الناطق باسم محور ديالى للحشد الشعبي صادق الحسيني في حديث صحفي،ان” ما روجته ببعض الصفحات على منصات التواصل الاجتماعي عن اخلاء الحشد الشعبي بعض مواقعه في ديالى غير صحيحة وننفيها جملة وتفصيلا مؤكدا بان الحشد باق في مواقعه لدعم الامن والاستقرار “.

واضاف، ان “الشائعات يروج لها من قبل منصات الطابور الخامس المرتبط بداعش الارهابي مؤكدا بان هناك حرب اعلامية شرسة ستعرض له الحشد في ديالى وبقية المحافظات في محاولة للتشويش وخلق ضبابية امام الراي العام مؤكدا بان كل محاولات الاساءة للحشد بائت بالفشل ولن تحقق مرادها “.

وينتشر الحشد الشعبي في 13 قاطع في محور ديالى ولديه 7 الوية قتالية ابرزها 24-23-110