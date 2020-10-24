كتائب حزب الله: تطبيع السودان مع الكيان الصهيوني يعد خيانة للشعب الفلسطيني وقضيته العادلة

اعلن المكتب السياسي لكتائب حزب الله، السبت، موقفه من تطبيع بعض الانظمة العربية واخرها السودان، لافتا الى ان تطبيع السودان مع الكيان الصهيوني يعد خيانة للشعب الفلسطيني وقضيته العادلة.

وذكر المكتب في بيان ان “الخطوات الخيانيّة لبعض الأنظمة العربية تجاه التطبيع مع الكيان الصهيوني، قد كشفت مقدار خضوعها الكامل للأوامر الأمريكية، كما كشفت حجم المخططات القذرة التي حاكتها أمريكا على شعوب المنطقة، وحجم الأزمات التي فرضتها عليها بالتواطؤ مع الحكومات العميلة من أجل استنزافها، واضعافها، وتركيعها، وإجبارها على الخضوع لإرادتها”.

واضاف ان “ما أقدمت عليه حكومة السودان العميلة وحكومات الخليج؛ بقبولها المشين للتطبيع مع الكيان الصهيوني الغاصب يعد خيانة للشعب الفلسطيني المسلم ولقضيته العادلة، وتفريطا بحقوقه الثابتة، كما أنها تصادر إرادة شعوبها الرافضة للتطبيع مع الكيان الصهيوني خدمة لأسيادها الأميركان”.

وتابع: “إننا على يقين أن هذه الخطوات البائسة لن تغير من الواقع شيئا، فكلمة الشعوب هي الفيصل في هذا الصراع، وستبقى قضية فلسطين وشعبها المظلوم راسخة في وجدان الشعوب الإسلامية، ولن يتخلى الشرفاء عنها مهما بلغت التضحيات”.