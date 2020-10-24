الإطاحة باكبر تاجر للمخدرات شمالي البصرة

أفادت مديرية الاستخبارات العسكرية ،اليوم السبت، بإلاطاحة بأكبر تاجر للمخدرات، فيما ضبطت بحوزته 11 الف حبة مخدرة شمالي البصرة.

وذكرت المديرية في بيان انه “في واحدة من اجرأ عمليات المطاردة واخطرها ضد عصابات الجريمة المنظمة وتجار المخدرات، وبالتنسيق مع قسم استخبارات قيادة عمليات البصرة، تمكنت مفارز الاستخبارات العسكرية في لواء ٣٦ الفرقة التاسعة والفوج الثاني منه من متابعة ورصد تحركات اكبر تجار المخدرات الذي كان يقوم بنقلها بين محافظتي ميسان والبصرة”.

وأضاف البيان، ان “المفارز طاردته بعلمية صعبة تمكنت في ختامها من محاصرته والقاء القبض عليه في منطقة ابو صخير بناحية كرمة علي شمالي البصرة، وضبطت بحوزته ١١ الف حبة مخدرة من النوع الفعال والمؤثر جدا”.

وتابعت: “وهو من المطلوبين للقضاء بموجب احكام المادة ٢٨ من قانون العقوبات العراقي، وتم تسليمه لجهة الطلب”.