الانبار..مقابر مفخخة في الرمادي رغم مرور 3 سنوات على تحريرها

أفاد قائممقام قضاء الحبانية بمحافظة الانبار علي داود الدليمي، السبت، بأن عددا من مقابر مناطق شرقي مدينة الرمادي مازالت تحوي على كميات كبيرة من الاسلحة غير المنفلقة رغم تحريرها.

وقال الدليمي في حديث صحفي إن “مقابر عديدة فخختها عصابات داعش الاجرامية ابان سيطرتها على مناطق قريبة من منطقة قضاء الحبانية شرقي مدينة الرمادي، لم يتم معالجتها رغم تحريرها منذ اكثر من ثلاثة اعوام “.

وأضاف أن “حكومة القضاء المحلية وبالتنسيق مع القوات الامنية اعلمت المواطنين بعدم التقرب الى المقابر المفخخة لحين ابطال مفعولها”،

موضحا ان “القوات الامنية ابطلت مفعول المئات من الاجسام المفخخة الا ان اعداد اخرى كبيرة من العبوات الناسفة والمتفجرات مازالت موجودة في مقابر كان يستخدمها ارهابيي داعش لأغراض التفجير”.