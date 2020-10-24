النائب قصي الشبكي: ربط الكاظمي قانون الاقتراض برواتب الموظفين دليل على فشله

وصف النائب عن تحالف الفتح قصي الشبكي، السبت، اعلان الحكومة فشل تأمين رواتب الموظفين بسبب عدم اقرار قانون التقاعد بالفشل الاداري.

وقال الشبكي في تصريح صحفي ان “الحكومة مخطئة بربط قانون الاقتراض بالرواتب وهو دليل على الفشل في إدارة موارد الدولة”.

واضاف ان “الورقة البيضاء فيها الكثير من التنظير وتحتاج الى توقيتات زمنية و نتمنى ان تكون هناك حلول انية للازمات المالية في البلاد”.

وتابع ان”مجلس النواب يرفض المساس برواتب الموظفين وهناك تخفيض برواتب الدرجات العليا لحل الازمة الاقتصادية بشكل عاجل”.