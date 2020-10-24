الخالدي: جبهتنا لن تكون كسابقاتها وسنعمل على تصحيح الوضع التشريعي

اكد النائب محمد الخالدي، السبت، ان الجبهة البرلمانية الجديدة التي تم تشكيلها يوم أمس وتضم خمسة وثلاثون نائبا، لن تكون كسابقاتها من الكتل التي شكلت لاهداف انتخابية بل سيكون الهدف الاساس منها تصحيح الوضع التشريعي والبرلماني الذي عانى حالة من التخبط خلال الفترة السابقة من الدورة الحالية.

وقال الخالدي في حديث صحفي ان "الجبهة التي شكلت يوم امس ووقع عليها بشكل اولي 35 نائبا سيكون لها انفتاح على باقي القوى والشخصيات الوطنية لتكون جبهة واسعة لها ثقلها وتأثيرها الايجابي داخل قبة البرلمان، وخارجها بغية النهوض بالعمل التشريعي وتصحيح مساره الذي عانى حالة من التخبط خلال الفترة السابقة من الدورة الحالية بالشكل الذي يحقق الغايات التي تخدم المواطن العراقي".

واضاف الخالدي، ان "عملنا لن يكون شكليا ومن خلف المكاتب بل سيكون لنا نزول مستمر الى الشارع والاطلاع الميداني على المشاكل بغية ايجاد الحلول لها بشكل واقعي وليس ترقيعيا داخل قبة البرلمان، كما كان يحصل بالفترة السابقة"، مشددا على ان "واجبنا هو إيقاف التداعي بالوضع العام والسعي للنهوض بالعمل التشريعي وانصاف المظلومين وزرع الثقة والأمل في المستقبل".

يشار الى ان رئيس جبهة الانقاذ والتنمية أسامة النجيفي اعلن، امس الجمعة عن تشكيل جبهة برلمانية جديدة