قوة مسلحة تقتحم منزل مسؤول حزبي في دهوك وتخطفه بعد الاعتداء عليه بالضرب امام اطفاله

افاد ناشط حقوقي في دهوك بان قوة مسلحة اقدمت على اعتقال شقيقه الاستاذ شفان سعيد بروشكي من منزله بعد الاعتداء عليه بالضرب امام اعين اطفاله.

وقال الناشط في مجال حقوق الانسان ايهان سعيد،في منشور عاجل نشره على صفحته في الفيس بوك وارفقه بمقطع مصور،ووجه الى الرأي العام ومسؤولي البلاد وهيئة حقوق الانسان، ان “قوة ملثمة و مسلحة مرعبة داهمت منزل شقيقه شفان سعيد بروشكي وهو مسؤول التحالف الوطني في دهوك، و قامت باخراجه عنوة من منزله بعد الاعتداء عليه بالضرب امام اعين افراد اسرته و اطفاله، و اقتادته الى مكان مجهول.

ووجه ايهان سعيد حديثه الى زعيم الديمقراطي الكردستاني بالقول ” مسعود البارزاني،عليك ايقاف المسلحين والعنتريات في مناطق بهدينان، والذين اقلقوا حياة الصحفيين و الناشطين، فاذا كنت على علم بما يحدث فانك مسؤول عن هذا الظلم الممارس من قبل حزبك باعتبارك زعيمه، و اذا تجهل ما يحدث فهذه كارثة اكبر”.

و اضاف ” على اي اساس اخلاقي يتم الهجوم على منزل وخطف سكانه امام مرأى اطفاله ؟”.

و اشار سعيد الى ان شقيقه المختطف من قبل تلك القوة المسلحة ليس متهماً بشيء سوى انه يعبر عن رأيه بحرية و ينتقد بشكل طبيعي.”

ودعا الناشط الحقوقي الجهات الحقوقية المعنية في الاقليم للتدخل لوقف هذا الانتهاك و اطلاق سراح شفان، محملاً سلطات الديمقراطي الكردستاني مسؤولية سلامة المختطف.

الى ذلك اعلن الاعلام الرسمي للتحالف الوطني اعتقال مسؤول التحالف في دهوك، شفان سعيد بروشكي، على يد اسايش دهوك.