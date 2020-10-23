الصجري: الجبهة المشكلة اليوم ستطالب باقالة الحلبوسي لارتكابه جرائم فساد كبيرة

كشف النائب علي الصجري، الجمعة، ان الجبهة التي اعلن عن تشكيلها اليوم ستطالب باقالة رئيس البرلمان محمد الحلبوسي كونه ارتكب "جرائم فساد كبيرة"، فيما دعا زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر الى تأييد الجبهة.

وقال الصجري في حديث صحفي، ان "اكثر من ٣٥ نائبا اجتمعوا اليوم في منزل وزير الكهرباء السابق قاسم الفهداوي واعلنوا عن تشكيل جبهة سياسية جديدة"،

مبينا ان "الجبهة تضم نوابا اجتمعوا مؤخرا مع رئيسي الحزبين الديقراطي الكردستاني مسعود البرزاني والاتحاد الوطني الكردستاني ورئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي ورئيس تحالف الفتح هادي العامري ورئيس الحشد الشعبي فالح الفياض والامين العام لعصائب اهل الحق قيس الخزعلي".

واضاف "نأمل من زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر تأييد الجبهة لانجاح الحركة التصحيحية للعملية السياسية من اجل سحب الثقة من رئيس البرلمان محمد الحلبوسي"،

مشيرا الى ان "الجبهة الجديدة ستطلب من الشركاء اقالة الحلبوسي من رئاسة البرلمان كونه ارتكب عدد جرائم الفساد الكبيرة، كما انه يعمل على تقسيم العراق وهذا يشكل خطرا حقيقيا على البلاد".

وتابع الصجري ان " الجبهة برئاسة اسامة النجيفي، وتضم عددا من السياسين والنواب من بينهم الامين العام للمشروع العربي في العراق خميس الخنجر واحمد عبد الله الجبوري (ابو مازن) ونوابا اخرين يحرصون على سمعة البرلمان وعلى وحدة العراق".