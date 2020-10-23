نائب تركماني يحذر الكاظمي من اتفاقات “الغرف المظلمة” مع أربيل

حذر النائب عن التجمع الوطني التركماني أحمد حيدر رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي من اتفاقات الغرف المظلمة مع اربيل، مشيرا إلى أن اتفاق سنجار جرى بعيدا عن أهالي المنطقة.

وقال حيدر في تصريح صحفيإن “التركمان ضد إجراء صفقات في الغرف المظلمة بين بغداد واربيل بشأن سنجار بعيدا عن اهالي المنطقة”، مبينا أن “الكاظمي سعى مع اربيل الى تميش المكونات الاخرى وعدم اطلاعهم على مجريات الاتفاق”.

وانتقد حيدر “إشراك الإقليم في مواضيع تخص الحكومة الاتحادية”، مشيرا إلى أن “سنجار هي جزء لا يتجزأ من نينوى وهي ارض عراقية لايمكن تسليمها الى الإقليم”.

ولفت إلى أن “هنالك اتفاق جرى بين رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي واربيل على تسليم منطقة للكرد دون علم المكونات الأساسية الأخرى”.

وكان النائب الشبكي قصي عباس انتقد في تصريح سابق لـ/المعلومة/، اتفاق حكومتي بغداد واربيل بشأن سنجار، مؤكدا أنه يتنافى مع الدستور.