النائب الخزعلي: الكاظمي اخفق في تحقيق 3 ملفات وعد بها البرلمان

اتهم نائب رئيس كتلة السند الوطني النيابية فالح الخزعلي، الخميس، رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بـ”الإخفاق” في تحقيق ثلاثة ملفات وعد بها مجلس النواب.

وقال الخزعلي في تصريح صحفي إن “رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي فشل في اجراء اصلاحات حقيقية لانتشال الواقع المرير سيما في جنوب العراق”.

وأضاف أن “الكاظمي لم يلتزم بتحقيق ثلاث ملفات اساسية كما وعد البرلمان وهو إخراج القوات الأمريكية ومكافحة الفساد والإصلاح الاقتصادي”.

وتابع الخزعلي، “أننا شخصيا وجهنا أكثر من سؤوال شفاهي حول مسألة تغاضي الحكومة عن ملف إخراج القوات الأمريكية على الرغم من وجود تصويت برلماني ملزم للحكومة”.

وكان عضو مجلس النواب عباس يابر العطافي أكد في تصريح سابق، أن حكومة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي فشلت في الإصلاح المالي والاقتصادي وهي عاجزة عن تحقيق إصلاحات جذرية.