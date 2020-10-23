نائب يحذر من عودة المفخخات والاعمال الإرهابية في حال ادخال البيشمركة الى هذه المناطق

حذر النائب قصي عباس من عودة المفخخات والاعمال الإرهابية الى سهل نينوى في حال قيام الحكومة بإدخال البيشمركة الى مناطق سهل نينوى، لافتا الى ان الوضع الحالي يشهد استقرارا امنيا ولاحاجة لادخال هذه القوات وابعاد الحشد الشعبي عنها.

وقال عباس في حديث صحفي، ان “مناطق سهل نينوى تشهد استقرار امنيا، ولاحاجة لادخال قوات البيشمركة الى هذه المناطق، حيث ان عودة هذه القوات ستعود معها المفخخات والعمليات الإرهابية”.

وأضاف ان “مناطق سهل نينوى قدمت الكثير من الضحايا بسبب العمليات الإرهابية التي شهدتها هذه المناطق قبل مجيء الحشد الشعبي”.

وبين ان “اخراج اللواء 30 من سهل نينوى لايصب في صالح سهل نينوى”، لافتا الى ان “هناك تركيز ومحاولات لاخراج لواء 30 من سهل نينوى، من دون النظر الى لواء حرس نينوى لاثيل النجيفي والحشود العشائرية، وبابليون، وبالتالي فأن التركيز على قوات دون غيرها يعتبر ظلم كبير”.