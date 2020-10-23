كتلة صادقون ترفض تأجيل الانتخابات

أكد النائب عن كتلة الصادقون فاضل الفتلاوي، الجمعة، حسم عدد الدوائر الانتخابية بعموم العراق بنحو 83 دائرة انتخابية، رافضا الدعوات الرامية الى تأجيل الانتخابات الى عام 2022.

وقال الفتلاوي في حديث صحفي ان “الكتل السياسية مستمرة في حواراتها حول عدد الدوائر الانتخابية في كل محافظة”.

واضاف انه “تم التوصل الى حسم عددها الى 83 دائرة انتخابية في عموم العراق “، مشيرا الى ان “هناك نقاط خلافية لازالت حول بعض الخطوط العامة فيما يخص بغداد ونينوى وكركوك”.

واوضح الفتلاوي ان “الدعوات الرامية من بعض الكتل الى تأجيل الانتخابات الى عام 2022 غير منطقية ولا يمكن السماح بها”، لافتا الى انه “من الممكن تأجيل او تقديم الانتخابات لشهر او شهرين عن موعدها الا ان تأجيلها الى عام 2022 غير منطقي”