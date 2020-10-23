العامري ولاهور شيخ جنكي يؤكدان ضرورة التنسيق بين الفتح والاتحاد الكردستاني

اكد رئيس تحالف الفتح هادي العامري، والرئيس المشترك للاتحاد الوطني الكردستاني لاهور شيخ جنكي ، الجمعة، على ضرورة التنسيق بين الفتح والاتحاد الكردستاني.

وذكر مكتب العامري في بيان ان "العامري استقبل، اليوم، لاهور شيخ جنكي ".

واضاف ان "الجانبين بحثا المستجدات الراهنة والاوضاع العامة في البلاد وضرورة التنسيق بين الجانبين من اجل خلق مناخ وطني ينعكس بالايجاب على جميع الملفات السياسية والامنية".

واوضح المكتب، انه "تم التأكيد على ضرورة زيادة التنسيق وتقوية اطر التواصل بين تحالف الفتح والاتحاد الوطني الكردستاني".