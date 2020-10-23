محافظ كربلاء يطالب بصرف مبالغ الزائر دولار ويكشف عن خسائر قطاع السياحة .

انتقد محافظ كربلاء نصيف الخطابي صناع القرار في الحكومة الاتحادية ومجلس النواب بعدم اعطاء الاولوية للمحافظة من ناحية زيادة التخصيصات المالية في الموازنة العامة..

واوضح الخطابي في حديث صحفي "ان كربلاء تحتاج الى زيادة النفقات التشغيلية على مدار العام كونها تستقبل ملايين الزائرين سنويا"، داعيا في الوقت ذاته "بضرورة ايجاد ميزانية خاصة لمحافظة كربلاء في ايام زيارة اربعينية الامام الحسين عليه السلام المليونية" .

وأكد محافظ كربلاء نصيف الخطابي "وجود العشرات من المشاريع المتلكئة للوزارات الاتحادية في المحافظة من اهمها مشاريع بناء المدارس والمجسرات وشبكات المجاري"، مطالبا اياها "بضرورة حسمها كون بقاءها متلكئة تعد جريمة بحق ابناء محافظة كربلاء" .

اما بخصوص خسائر قطاع السياحة والفندقة خلال ازمة كورونا فقد كشف محافظ كربلاء نصيف الخطابي "خسارة اكثر من ستين فرصة عمل "،لافتا الى "ضرورة انعاش هذا القطاع الحيوي بعدة اجراءات وقائية وتنظيمية