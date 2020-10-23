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تحالف الفتح يكشف عن حراك فاعل لإعلان تشكيل الاقليم السني


كشف تحالف الفتح عن وجود حراك وصفه بالفاعل والقوي قد يقود لإعلان تشكيل الاقليم السني، ولفت إلى أن هذا الإقليم سيكون بدعم أمريكي.

هذا الحديث يتناغم مع معلومات كشفتها مصادر سياسية ونيابيةعن مساعٍ محلية واقليمية حثيثة لتشكيل اقليم سني في العراق، يعزز التواجد العسكري الامريكي ويبعد تشكيلات الحشد الشعبي عن المحافظات السنية والحد من الهجمات الصاروخية التي تستهدف القواعد الامريكية في البلاد.

وقال القيادي في التحالف غضنفر البطيخ إن "تشكيل الاقليم السني، ليس بالحديث الاعلامي فقط، بل هناك عمل على الأرض من قبل جهات سياسية وشخصيات عشائرية بدعم من الولايات المتحدة الأمريكية".

وبين أن "الولايات المتحدة الأمريكية، عندما وضعت قاعدة عسكرية كبيرة لها في الأنبار (عين الأسد)، بناء على مرتكزات اقتصادية، فهي تعرف ما يوجد في تلك المحافظة من منابع غاز ومعادن وغيرها من القوة الاقتصادية".

وأضاف "الآن الأرضية جاهزة لإعلان الاقليم السني، اكثر من اي وقت اخر، فهناك دعم لهذا المشروع من قبل شخصيات عشائرية وسياسية وشعبية، ولهذا الاعلان عن تشكيل الاقليم السني سيكون قريباً جداً".

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