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رداً على واشنطن .. طهران تفرض عقوبات على السفير الأميركي في العراق


أعلنت الخارجية الإيرانية اليوم الجمعة عن فرض عقوبات على سفير الولايات المتحدة لدى العراق ونائبه والقنصل الأميركي في أربيل.

وقال المتحدث باسم الوزارة، سعيد خطيب زاده، في تغريدة نشرها على حسابه في "تويتر" أن سفير الولايات المتحدة لدى بغداد ماثيو تولر "لعب دورا رئيسا في تنسيق هجمات إرهابية في العراق".

وأضاف أن الدبلوماسي الأمريكي يقف وراء اغتيال قائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني في بغداد أوائل يناير/ كانون الثاني وفرض عقوبات على طهران.

وحذر الدبلوماسي من أن "الخطوات المعادية لإيران لن تبقى بدون رد".

وكانت وزارة الخزانة الأمريكية، أعلنت أمس الخميس، عن فرض عقوبات على السفير الإيراني في العراق إيرج مسجدي، وعلى قياديين في حزب الله اللبناني.

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رداً على واشنطن .. طهران تفرض عقوبات على السفير الأميركي في العراق
الولايات المتحدة تفرض عقوبات على السفير الإيراني في العراق
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