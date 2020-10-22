قيادي كردي: لايمكن إقامة انتخابات نزيهة في كردستان دون تغيير كادر المفوضية بالكامل

استبعد القيادي في الجماعة الإسلامية والنائب السابق في البرلمان زانا سعيد، الخميس، إقامة انتخابات نزيهة في إقليم كردستان دون إجراء تغيير على مكاتب المفوضية في الإقليم.

وقال سعيد في حديث صحفي إن “مكاتب المفوضية في إقليم كردستان تتبع لأحزاب السلطة، ولايمكن قيام انتخابات نزيهة إلا بإجراء تغيير شامل على كادر المفوضية في الإقليم”.

وأضاف أن “الانتخابات البرلمانية الأخيرة شهدت أكبر عملية تزوير بسبب سيطرة الأحزاب الحاكمة وخاصة الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني على عمل مكاتب المفوضية في إقليم كردستان.”

وطالب بـ “بإجراء تغيير شامل على كادر المفوضية، على أن يتم ترشيحهم من قبل القضاء العراقي حصرا”