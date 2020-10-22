الكعبي يدعو القوى السياسية للتوافق على ما تبقى من النقاط الخلافية بقانون الانتخابات

دعا النائب الأول لرئيس مجلس النواب حسن الكعبي، الخميس، القوى السياسية الى التوافق على ما تبقى من قانون الانتخابات.

وقال مكتب الكعبي في بيان إن الاخير "استقبل "رئيس حزب التجمع المدني للإصلاح (عمل )سليم الجبوري والوفد المرافق له، لبحث موضوع قانون الانتخابات وتعديل قانون المحكمة الاتحادية".

واضاف البيان، انه "جرى خلال اللقاء التأكيد على ضرورة الإسراع في انجاز قانون انتخابات مجلس النواب بما يلبي تطلعات وامال الشعب ويحفظ العملية الديمقراطية في البلاد، اضافة لتعديل قانون المحكمة الاتحادية، وضرورة الاسراع في التصويت عليهما لضمان اجراء انتخابات نزيهة وشفافة".

ودعا الكعبي، بحسب البيان، القوى السياسية كافة الى "تغليب المصلحة الوطنية ، والتوافق على ما تبقى من النقاط الخلافية في قانون الانتخابات بما ينسجم مع ارادة ورغبة الشعب العراقي، ويدفع نحو الاصلاح والنهوض بالعراق".