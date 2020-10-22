محلل سياسي : : اميركا تخطط لابقاء قواتها في المناطق الغربية عبر مشروع “الإقليم السني”

رأى المحلل السياسي كريم الخيكاني، ان اميركا لاتنوي الخروج من العراق، حيث ان جميع المؤشرات تؤكد إبقاء قواتها في كردستان والانبار عبر المضي ودعم مشروع الإقليم السني.

وقال الخيكاني لـ /المعلومة/، ان “الحديث يدور حاليا وقبيل اجراء الانتخابات عن عودة مشروع الإقليم السني، من اجل تحقيق اكبر مكاسب انتخابية وإبقاء القوات الأميركية في كردستان والمناطق الغربية”.

وأضاف ان “الاكراد ونواب المناطق الغربية رفضوا الخروج الأميركي، وبالتالي فأن هناك دعم من واشنطن لتقسيم العراق الى 3 أقاليم احدها سني يضم الانبار وصلاح الدين وربما ديالى، وشيعي يضم محافظات الوسط والجنوب”.

وبين ان “بعض الأطراف مازالت تعارض فكرة انشاء الإقليم السني، لكون اعتماد جميع مناطق العراق على ثروات المحافظات الجنوبية، وتخوف بعض المحافظات من حدوث الفراغ الأمني وعودة داعش الإرهابي اليها في حال خروج الحشد الشعبي والقوات الأمنية وتسليم مهام الملف الأمني الى قوات من داخلها، وهو امر قد لاترغب به جماهير تلك المحافظات نتيجة التجارب السابقة”.