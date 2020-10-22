الاستخبارات تعتقل شخصاً انتحل صفة طبيب ومسؤول بالحشد وسط بغداد

اعلنت وكالة الاستخبارات، الخميس، القبض على شخص انتحل صفتين طبيب وآمر فوج في الحشد الشعبي وسط بغداد.

وقالت الوكالة في بيان إنه "من خلال المتابعة المستمرة لقواطع المسؤولية وتسخير الجهد الاستخباري تمكنت مفارز وكالة الاستخبارات المتمثلة بمديريتي استخبارات بغداد والأمن السياحي في وزارة الداخلية من القاء القبض على أحد المتهمين في منطقة البتاوين ب‍بغداد منتحل صفة طبيب باطنية - قلبية وآمر فوج في الحشد الشعبي".

واوضح البيان أن "عملية إلقاء القبض تمت بعد تشكيل فريق مختص، ونصب كمين محكم ومطاردته بين الأزقة بعد هروبه وبالجرم المشهود أثناء ممارسة جرمه"،

مؤكداً "ضبط بحوزة المتهم كتبا وأوامر تعيين صادرة من وزارة الصحة، وشهادات بممارسة مهنة الطب واختام متعددة بصفة طبيب وآمر فوج جميعها مزيفة".