القبض على خمسة دواعش في "ولاية دجلة" بكركوك

اعلنت وكالة وزارة الداخلية لشؤون الشرطة، الخميس، عن القاء القبض على شبكة من عصابات "داعش" الارهابي في كركوك.

وقالت الوكالة في بيان انه "تنفيذا لتوجيهات وزير الداخلية ووكيل الوزارة لشؤون الشرطة الفريق عماد محمد محمود القي القبض على شبكة ارهابية مؤلفة من خمسة عناصر تنتمي لما يسمى بولاية دجلة لعصابات داعش الاجرامية".

واضافت أن "العملية نفذت بناءاً على معلومات مديرية الاستخبارات والامن العسكري فرع كركوك"، مشيرة الى ان "احد الارهابيين كان ناقلاً للمواد العسكرية والغذائية والاجهزة الاكترونية والاخر يقوم بتزويد العصابات الاجرامية بمعلومات عن حركة القوات الامنية".