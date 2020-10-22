قنصلية الصين في كردستان تبث اخبارا سارة عن لقاح كورونا

أعلنت القنصلية الصينية في اقليم كردستان، الخميس، عن مجموعة من الاخبار السارة بشأن لقاحات فايروس كورونا المستجد التي تعمل الصين على انتاجها.

وحسب منشور للقنصلية على حسابها الرسمي في فيسبوك، يوم الخميس، فإن "من المرجح أن تصل الطاقة الإنتاجية السنوية الإجمالية للصين من لقاحات فايروس كورونا إلى 610 ملايين بحلول نهاية العام"، مشيرة الى انه "تم حقن ما يقرب من 60.000 شخص بلقاحات COVID-19 الصينية حتى الآن ولم يبلغ أحد عن ردود فعل سلبية شديدة".

واشارت القنصلية الى ان "الصين ستفي بالتزاماتها بجعل اللقاحات منفعة عامة عالمية"، مشددة على "ان هدف بلادها هو كبح جماح الفيروس وتهديده لصحة وسلامة الناس في جميع البلدان".

واكد على ان "لا أحد بأمان حتى يصبح الجميع بأمان مع أحدث تطوراتنا في لقاحات كورونا"، لافتا الى "وقوف الصين على أهبة الاستعداد لبناء مجتمع من الصحة العامة للبشرية".