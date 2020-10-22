بيان من صحة كردستان بشأن ارتفاع اصابات كورونا: توقعاتنا مخيفة

اصدرت وزارة الصحة في اقليم كردستان، الخميس، بيانا بشأن ارتفاع الاصابات بكورونا في الاقليم، فيما اشارت الى ان التوقعات مخيفة.

وقال المتحدث باسم الوزارة آسو حويزي في بيان ان "أعداد الإصابات وناقلي الفيروس ارتفع بشكل ملحوظ في اقليم كردستان"، لافتا الى ان "توقعاتنا مخيفة في هذا المجال".

واكد على "اهمية أن تشاركَ شرائح المجتمع كافةً في توعية المواطنين للوقاية من هذا الفيروس"، موضحا انه "سيعقد اليوم إجتماعا مع منظمة الصحة العالمية والمجلس الإستشاري الطبي لبحث اوضاع كورونا في كردستان".