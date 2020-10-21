القانونية النيابية تتحدث عن تقسيم وشطر “مريب” الدوائر الانتخابية

اعرب عضو اللجنة القانونية النيابية حسين العقابي، الاربعاء، عن استيائه ازاء نشر وثائق تتحدث عن تقسيمات وشطر لدوائر بشكل غريب ومريب جدا.

وقال العقابي في تصريح صحفي إن “تقسيم الدوائر الانتخابية على مستوى المحافظة يواجه صعوبات لازالت قائمة”،

مبينا أن “هناك اشكاليات حول تسريب بعض الوثائق للاعلام تتحدث عن تقسيمات وشطر لدوائر بشكل غريب جدا بحيث قسمت بعض الدوائر على اساس طائفي وقومي”.

وأضاف أن “تلك التقسيمات فيها جوانب سياسية مبنية على قاعدة بيانات الانتخابات الماضية لحسابات حزبية ضيقة مع شديد الأسف”، مشيرا إلى أن “مقترح تقسيم الدوائر بهذا الشكل يؤدي إلى تقسم العراق على اساس طائفي وقومي”.

وكان أعضاء في مجلس النواب من كتل مختلفة أكدوا في تصريحات سابقة أن الخلاف السياسي بشان الية توزيع الدوائر الانتخابية لايزال قائما.